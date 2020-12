tmw radio Giordano: "Zaniolo non forzi il rientro. Inzaghi-Lotito, chi fa il primo passo?"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex bomber e tecnico Bruno Giordano ha commentato il momento delle due squadre romane.

Fonseca molti lo ritengono un profilo sottovalutato, altri addirittura da Juve...

“A Roma basta poco per rimangiarsi tante critiche, il tifoso ha la memoria corta. Non so se fosse stato l’allenatore giusto per la Juve, lavorare comunque un anno senza società a Trigoria è molto difficile. Ci siamo sempre meravigliati come venisse sempre attaccato, senza mai piangersi addosso, ha portato un modo diverso di vivere l’ambiente”.

Su Zaniolo, Europeo sì o Europeo no?

“Da calciatore posso solo consigliargli di fare un giorno in più rispetto a un giorno in meno. Ha tante competizioni davanti e una grande carriera per riprendersi fisicamente”.

In casa Lazio invece si mette in discussione Inzaghi in ottica rinnovo.

“Fai tante cose buone, poi sbagli una gara con delle sostituzioni e ti fanno il processo. Sul rinnovo magari pensano a una separazione, si studiano, nessuno fa la prima mossa. Ogni giorno che passa diventa tutto più difficile. La squadra deve avere certezze future, mi auguro possa rimanere”.

In caso di sostituzione si fa il nome di De Zerbi, un giudizio sulla sua annata?

“Non è il Sassuolo di qualche mese fa, mi sembra un tecnico meno spettacolare e più solido in questo campionato. I risultati arrivano ma è meno brillante e più concreto. Se ti presenti a Roma non hai troppe possibilità di sbagliare, è tutto rapportato. Non è semplice andare a sostituire un grande nome come Inzaghi, soprattutto per l’amore che gli riserva l’ambiente”.