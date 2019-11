© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

L'ex calciatore del Cagliari Jeda ha detto la sua sui temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà.

Sul caso Balotelli

"La politica si occupa di cose inutili ma non ha il coraggio di affrontare i problemi seri. Il Verona dovrebbe intervenire? Sì, ma loro non hanno il coraggio di prendere in mano la questione e applicare la legge. In Brasile vai in carcere se hai un comportamento razzista. Non è un problema del calcio ma dell'Italia in generale. Serve individuare i colpevoli, avere la forza di colpirli. Se non c'è il pugno duro, purtroppo non si migliorerà. Non si può rovinare tutto per colpa di pochi. Si rovina così anche l'immagine di una tifoseria".

Sul Cagliari

"Felice che sta confermando i pronostici. Ha fatto un mercato interessante e importante. Nainggolan è tornato con un grande spirito. Sapevo che poteva rinascere qui e dare una mano. E' un giocatore importante, che era stato messo ai margini dall'Inter. Dare tempo a Maran per lavorare ha pagato. Ormai il Cagliari è una certezza. Spero possa fare un campionato davvero importante".