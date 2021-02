tmw radio Jeda: "Inter-Lazio fondamentale per Conte. Nell'11 titolare biancocelesti superiori"

vedi letture

A parlare di campionato e del prossimo big match di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Jeda.

Inter-Lazio, un bivio per entrambe?

"E' importante per entrambe ma per come si sono messe le cose è più importante per l'Inter. E' fuori da tutte le competizioni e questo costringe la squadra di Conte ha fare uno sforzo in più. L'Inter aveva altri obiettivi, non era di essere in lizza ora solo per il campionato. Non può perdere terreno ora, deve lottare fino in fondo per lo Scudetto perché è l'unico obiettivo che rimane. La Lazio può permettersi di lottare anche per un pareggio".

E' una sfida anche tra tecnici. Chi preferisce?

"Sono tutti e due bravi, ma io vado su Inzaghi. Ha dimostrato in questi anni di aver fatto crescere la Lazio. Ha valorizzato una rosa di giocatori anche sconosciuti. I fatti parlano chiaro".

Lazio ha più qualità negli 11 rispetto all'Inter?

"Non credo infatti che sia più forte l'Inter. Conte ha Lukaku, Barella, Hakimi come giocatori di spicco. Ma il problema della Lazio è la rosa ristretta. La Lazio è formidabile dal centrocampo in su e ha meccanismi ormai collaudati. Quando sta bene fisicamente non è inferiore all'Inter".