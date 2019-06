TMW RADIO - Lucarelli: “Inter, Dzeko va bene ma serve anche altro”

© foto di Federico Gaetano

L’ex attaccante Cristiano Lucarelli è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole su Sarri e Conte: “Sarri entra in un collettivo già forte, in una squadra che in Italia continua a dominare. Si trova un lavoro già avviato, in una squadra già al top: Sarri saprà continuare su quella strada già cominciata a percorrere. Conte è l’uomo giusto per ricostruire l’Inter: riuscirà a coinvolgere i giocatori nel suo progetto. Entrambi gli allenatori danno grandi garanzie alle rispettive squadre”.

Su Icardi e l’addio all’Inter: “Icardi oltre ai problemi ambientali si porta dietro un entourage che mal si sposa all’idea che vogliono dare Marotta e Conte all’Inter. I discorsi di gossip quotidiani usciti non aiutano una squadra: è inevitabile la cessione di Icardi. Dzeko può essere importante, ma serve anche qualcosa di più fresco se si vogliono fare le cose in una certa maniera”