Per parlare della sua vita fuori dal calcio a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Thomas Manfredini.

Cosa ha fatto, messi gli scarpini al chiodo?

"Io mi sono dato all'ippica, davvero".

E' un driver, giusto?

"Gareggio spesso durante la settimana, vado in giro per gli ippodromi italiani. E' la mia passione e ora riesco a portarla avanti di più. Da quando ho smesso con il calcio mi sono buttato nelle gare. Sono proprietario di cavalli e lo faccio davvero per passione. Mi dà la stessa adrenalina di una partita di calcio".

"Febbre da cavallo" l'ha ispirata?

"Ogni tanto mi capita di rivederlo. Parla delle scommesse più che della passione dell'ippica, ma ha fatto la storia. Una volta si scommetteva sui cavalli, ora invece su altro".

Come è stato il distacco dal calcio?

"Molti smettono perché non ce la fanno più. Io invece stavo bene, volevo ancora giocare ma l'infortunio serio che ho avuto non mi ha fatto tornare come prima. Lo stacco per questo è stato pesante. Non sono rimasto nel mondo del calcio perché non mi piace viverlo dall'esterno. Mi manca un pò però".

Chi le favorite per il campionato?

"La Juventus, perché è abituata a vincere e anche nei momenti di difficoltà riescono a risollevarsi. Il Milan ora è superiore ma non per la rosa, ma Pioli ha avuto il merito di far credere i giocatori nei propri mezzi".

E l'Atalanta dove può arrivare?

"Anche gli altri anni non sono partiti bene, credo sia una questione atletica. Per me può puntare su campionato e Coppa. Ha affrontato con la mentalità vincente il Liverpool, anche se poi ha preso 5 gol, ma non è da tutti. A breve torneranno a dare filo da torcere a tutti".