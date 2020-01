TMW RADIO - Nocerino: "Milan, Ibra porterà tanta competizione nel gruppo"

Il centrocampista Antonio Nocerino, ex tra le altre di Milan e Juventus, ha parlato dei temi del momento a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

Su Ibrahimovic

"Porterà senz'altro l'aspetto mentale, quello di aumentare il livello in allenamento, di dare qualcosa in più e non mollare mai. Lui si allena come se fosse una partita. Porterà anche tanta competizione. L'allenamento è lo specchio della partita".

Su Piatek

"Dipenderà dall'allenatore. Se dice che si gioca a due punte, io sfrutterei al massimo l'opportunità e rimarrei. Sfrutterei le qualità di Ibra, che ti crea tanti spazi e ti fa assist".

Sui benefici per il gioco con Ibra

"Io non segnavo dieci gol ma 2-3, inserendomi negli spazi. Con Ibra, più sali di livello, più la palla ti arriva in un certo modo. Ho imparato a conoscerlo strada facendo. Io sapevo che come c'era un buco, dovevo sfruttarlo. Con Ibra ci vogliono giocatori di gamba che sfruttano lo spazio".

Su Kulusevski

"Adesso sono allucinanti le valutazioni dei giocatori. Quanto valgono giocatori come Chiellini, nonostante l'età? Sicuramente vale certe cifre, ma bisogna capire come possono adattarsi nelle grandi squadre. Lo stress di Parma è diverso di quello che puoi vivere al Milan o alla Juve".

Su Vidal

"Se l'Inter lo prende, si assicura un grande giocatore, quei 5-6 gol che ti fanno la differenza a fine anno. E'un giocatore immenso, è un guerriero, che trascina. Prendendolo, può colmare il gap con la Juventus. E poi ha un allenatore impressionante come Conte. Lui fa la differenza".