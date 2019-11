TMW RADIO - Pasqualin: "Conte, strano che si lamenti del mercato"

© foto di Aurelio Bracco

Per parlare dei temi del momento a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il procuratore Claudio Pasqualin.

Su Conte

"Le parole post-Dortmund? Lui denuncia e manifesta spontaneamente, non riesce a frenarsi. Lui vuole vincere, crede che serva esternare per dare una sveglia all'ambiente. Fa effetto vedere che si lamenti di un mercato che sembrava ricco e produttivo. Invece si è reso conto che manca qualcosa. Magari doveva chiamare Marotta e dire che non poteva rimanere solo Esposito come attaccante. Vidal vuole venire via dal Barcellona e se si insiste chiedendo il prestito può arrivare. Questo credo sia il ragionamento di Conte".

Sul caso Napoli

"Gli avrei detto che dovevano andare in ritiro perché una legge di 38 anni ti definisce lavoratore subordinato e devi attenerti alle disposizioni di legge. La società può chiedere il ritiro, a meno che non sia punitivo. Negarsi al ritiro era forzato. Hanno sbagliato e i giocatori saranno sanzionati dal Collegio di disciplina".