Il procuratore Claudio Pasqualin a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di calciomercato. Ecco le sue parole:

Cosa deve fare l'Inter per migliorare?

"Va bene, come Conte lascia intendere, una media più alta come età. Vidal però ha già detto la sua nel calcio che conta. Nainggolan? Vedremo cosa accadrà, non è escluso che possa restare e diventare importante per Conte. Ma lui credo che punti molto, nonostante la giovane età, su Tonali. E' quello il colpo per cui sta lavorando".

Che stagione può essere per l'Inter?

"Conte ha ancora la possibilità di vincere lo Scudetto. Bisogna aspettare prima di dire che ha fallito".

E Milik che futuro ha?

"C'è da capire il ruolo del grande centravanti che De Laurentiis vuole regalare a Gattuso. Sono dell'idea che Milik non resterà. Belotti? Il San Paolo non è semplice per nessuno. Avrei qualche esitazione, pur essendo un giocatore importantissimo".

Milik alla Juve di Sarri è l'ideale?

"Per la Juve serve qualcuno di più di Milik. E' un buon giocatore che può completare la rosa. La Juve è stata vicinissima ad Haaland ma ha mollato per le commissioni troppo alte".