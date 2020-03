tmwradio Pistocchi: "Serie A, servono regole comuni. Milan, Rangnick ottimo prospetto"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Che ne pensi di quanto sta accadendo in Serie A?

"Non ha fatto una bella figura. Beghe di cortile che sono esplose in maniera deflagrante. Mi ha stupito l'incapacità di non garantire regole certe per tutti e la regolarità del campionato. Non è normale quanto è successo. Credo che si dovesse giocare a porte chiuse per un certo periodo. Servono regole uguali per tutti. Ora il campionato è palesemente falsato, per condizioni diverse in cui si sono trovate le squadre, anche per l'incertezza delle decisioni da prendere. Si parla di nuovo di Juve-Milan di Coppa Italia a porte chiuse. Tutto questo è imbarazzante. Non si ha la percezione di come possa essere gestita la situazione. Io da subito avrei detto, non da sabato, ossia da quando si è palesato il problema, che per 15 giorni si doveva giocare a porte chiuse in tutti i campionati. E poi si sarebbe valutato".

Che ne pensi di Rangnick, avvicinato al Milan?

"Io penso che un dipendente come è Boban non possa permettersi di rivolgersi nel modo in cui si è rivolto verso la proprietà. Non è un comportamento serio. la gestione del Milan di quest'anno, prima con il progetto Giampaolo, poi allontanato, e poi con Pioli, che non ha fatto molto meglio di Giampaolo, è la definizione di un lavoro fatto non bene. Rangnick è un ottimo allenatore e un prospetto per costruire il nuovo Milan".