TMW RADIO - Pochesci: "Immobile fuori? Inzaghi ha mentito"

© foto di Federico Gaetano

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il mister Sandro Pochesci ha parlato del turno di campionato. Ecco le sue parole:

Sul caso Immobile

"Sono le bugie degli allenatori. Quando dici che è tutto risolto e poi non lo fai giocare, allora non è risolto. Devi fa pagare al giocatore ciò che ha fatto. Il primo ad essere arrabbiato dell'errore è lo stesso giocatore. Immobile l'ha fatta grossa? Allora non dici a fine partita che è tutto passato e poi lo metti fuori. Se non lo fai giocare, hai qualche rancore. O è una scelta tecnica".

Su Dybala

"Non è più determinante come prima. Non sente la stima di tecnico e società. E non lo si mette nelle condizioni di poter giocare nella sua posizione ideale. Lui è importante con due punte centrali e lui a ridosso. E' stato oscurato dall'arrivo di CR7. Non è più il Dybala che conoscevamo. Lui delizia con le sue giocate. Magari Sarri lo vede più vicino alla porta".