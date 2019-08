TMW RADIO - Pochesci: "Inter nei guai, secondo me Icardi si svincolerà"

© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico Alessandro Pochesci è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

La questione Nkoulou?

“Purtroppo oggi i calciatori hanno il potere, sono quelli che hanno in pugno le società. Vedi anche il caso Icardi. Il difensore vuole andare via, è chiaro. Ci sono molte cose che dovrebbero essere cambiate se si vogliono migliorare i rapporti tra giocatori, società e tifosi”.

Meglio Lukaku o Icardi?

“Li vedrei molto bene insieme. Uno copre l’area, l’altro invece parte da fuori. La vera coppia dell’Inter sarebbe Lukaku-Dybala… All’Inter manca qualità: in uno scambio Dybala-Icardi ci guadagnerebbero sicuramente i nerazzurri”.

La Juventus?

“Alla Juventus serve un centravanti come Icardi, anche perché in questi anni Higuain ha segnato pochi gol. I bianconeri vogliono l’argentino, ma un trasferimento quasi impossibile a meno che non si svincoli. Secondo me ci sarà la rescissione del contratto: come si può giustificare un investimento da ottanta milioni in tribuna per tutta la stagione?”.