tmwradio Pochesci: "Tonali come Tardelli, Spalletti sogna la Fiorentina"

vedi letture

Per commentare le notizie di giornata è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, mister Sandro Pochesci.

Si riparte: tante partite in notturna e si parla anche di un ritorno del pubblico più avanti. E' una strada percorribile?

"Sì, perché i contagi sono quasi a zero in molte regioni. Se la situazione continua a migliorare, perché no? Il problema saranno le curve, sempre stracolme, ma molti stadi italiani facevano già fatica a fare il pienone, quindi è possibile".

Tonali dove andrà?

"Se si interessano Inter e Juve, vuol dire che non lo prendono per girarlo ma per tenerlo. Barella e Sensi hanno fatto staffetta. Farlo crescere in una squadra di seconda fascia, come la Fiorentina, sarebbe il giusto percorso".

E' simile a Pirlo. Potrebbe fare bene alla Juventus?

"Tonali è un'altro giocatore, è un Tardelli più moderno. Ha tiro, forza, cattiveria grande personalità. Non potrebbe ai giocare davanti alla difesa. Chi si fa scappare Tonali è un pazzo, lo prenderei ma non in una grande squadra ora. Deve giocare e maturare. 65 milioni? Sono troppi. Per me Sensi è più pronto, quindi vale di più ora".

Chi sarà il prossimo tecnico della Fiorentina?

"Io credo Spalletti, che ha come sogno riportare la Fiorentina in Champions e poi magari puntare alla Nazionale".