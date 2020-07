tmwradio Sansovini: "Immobile, che fame. Le big dovrebbero contenderselo"

Per parlare di Ciro Immobile è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex compagno di squadra ai tempi del Pescara Marco Sansovini.

Quel Pescara lì era uno spettacolo. Cosa ci dici di Immobile?

"Era il terminale offensivo del 4-3-3. Quello che notavi subito era la fame che aveva in campo e anche in allenamento. Aveva una determinazione incredibile in ogni momento della partita. Piano piano sta arrivando in alto. Continua ad avere fame e questo gli permette di fare quello che sta facendo. E' un attaccante modello che tutti vorrebbero. E' intelligente e generoso, sa aiutare la squadra in fase di non possesso. Non è solo bomber ma uomo-squadra".

Troppi rigori:

"Vanno segnati e ci vuole grande freddezza. E questo fa parte del bomber. L'attaccante ha la porta del sangue e lo ha dimostrato".

Le big dovrebbero fare follie per lui? Magari Inter e Juventus...

"Se non si fanno follie per lui, non so per chi si possono fare. Ha fatto oltre trenta gol a stagione negli ultimi anni. Dovrebbe essere l'obiettivo di tutte le grandi trovare un attaccante che fa gol".