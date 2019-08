Per parlare di Roma è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Roberto Scarnecchia.

Sulla Roma

"Smalling? Aspettavamo qualcosa in difesa, che andava aggiustata. Con questo difensore ha centrato l'obiettivo, forse ne servirebbe un altro. Ha perso la Roma qualche leader negli ultimi anni, ma ha ricreato una sua identità. Spero possa dare soddisfazioni. Può diventare vincente, Fonseca ce l'ha questa idea".

Sul derby

"E' una partita a parte dove non conta la forma fisica o altro. Tutte e due arrivano bene, la Roma la vedo ancora favorita per come è strutturata mentalmente".

Su Fonseca

"E' un buon allenatore ma deve ancora entrare nella mentalità di Roma. E' molto preparato".

Sul mercato della Roma

"Con Smalling e con un centrocampista, si può dare anche un 7,5".

Sul Napoli

"Ancelotti anche se è silenzioso ha spinto su Adl per fare degli acquisti mirati e li ha avuti. Per me è un mercato da 9, perché è arrivato ciò che chiedeva".