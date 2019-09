TMW RADIO - Sconcerti: "Icardi-Inter, è finita bene per tutti"

© foto di Federico De Luca

Per parlare di Serie A e di calciomercato è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Sulla giornata di campionato

"Sono partite forti Lazio e Torino, oltre alla Juventus. Meno il Napoli. Ci sono già dei distacchi importanti rispetto allo scorso anno. Si sbaglia a dire che sono fittizzi, perché poi per un punto a fine anno si rimane fuori da Champions o altro".

Sulla Fiorentina

"Montella rischia? Credo di si. Non vince da marzo, compreso il Siviglia. E' già stato abbastanza avventuroso che sia rimasto lì. Per ora non ho visto neanche un grande mercato della Viola. Non è che possa arrivare tanto più in alto. Ribery è servito per mettere gli occhi sulla Fiorentina. Fa molto comodo in spogliatoio, anche come esempio. Ma su chi può contare lui?".

Su Icardi

"Qualcuno forse un giorno parlerà di questa storia. Va al Psg, in Champions. Alla fine è comunque finita bene per tutti. Se farà una buona stagione, il Psg pagherà i 75 milioni richiesti".

Sulla Sampdoria

"Non ha fatto mercato, ed è da sei mesi in vendita. Squadra, dirigenti sono tutti con la testa da un'altra parte. Non è colpa di Di Francesco, che è un grande allenatore. Il messaggio arrivato ai giocatori è 'liberi tutti' in attesa del nuovo patron. Tutti hanno bisogno di sapere per chi lavori. E attenzione, un Genoa così brillante raddoppia la crisi della Samp".