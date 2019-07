TMW RADIO - Sconcerti: "Inter, a Conte manca il gruppo. Fiorentina ora da B"

A TMW Radio, a Maracanà, Mario Sconcerti ha detto la sua sui vari temi di giornata. Ecco le sue parole:

Sul valzer delle punte

"Grande crisi degli attaccanti? Sappiamo il problema di Icardi, meno di Higuain e di Dzeko. Per Dzeko la Roma chiede 20 milioni, c'è troppa differenza con l'offerta dell'Inter e mi sembra paradossale, visto che non ha ancora Lukaku. Mi sembra che la confusione all'Inter sia di tutti. Ha sbagliato anche Conte a provare Perisic come seconda punta".

Su Icardi

"Chi lo prende, fa un grande affare. Avrà un giocatore però fermo da cinque mesi, un possibile non-atleta. Per rimetterrlo in sesto, bisognerà aspettare forse novembre"

Su Conte

"Prima degli attaccanti, credo gli stia mancando il gruppo. Lui ha parlato di ritardi in entrata e in uscita. Ci sono 4-5 giocatori che non vuole più allenare. C'è un gruppo dove un terzo non fa gruppo, non è un gruppo. E sappiamo quanto conti per lui la costruzione di questa 'cattedrale'. Senza di questa, non preghi nemmeno".

Sulla Fiorentina

"Commisso dice che vuole divertire, ma la squadra va fatta. Per ora è da una buona B. Non ci sono giocatori. Mi aspetto 3-4 giocatori interessanti, dei giovani d'autore come Ounas, Tonali, che diano un senso alla squadra. Balotelli? Abbiamo un bel centravanti come Vlahovic, potrebbe essere buono ma non ho notizie in tal senso".