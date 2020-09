tmwradio Sconcerti: "Inter, Eriksen grosso errore. Juve, Morata può arrivare con Dzeko"

Per commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti.

Inter piena in mezzo al campo con l'arrivo di Vidal:

"Credo che sia in pieno mercato. Vedremo se arriverà Kantè e che fine farà Brozovic. Strano, perché fino a fine febbraio era il migliore e ora non sanno a chi darlo. Hanno parecchi elementi a centrocampo, quasi tutti nello stesso ruolo. Sensi può giocare anche regista, ma vedremo cosa accadrà sul mercato".

Ed Eriksen?

"E' un grande giocatore ma è in difficoltà con l'uomo addosso. In Italia o gioca in un altro tipo di squadra o nell'Inter rischia di essere un attaccante dietro Lukaku. Quel ruolo nell'equilibrio di Conte non c'è. E' stato un grosso errore. Per me se ne andrà".

Morata sempre più vicino alla Juventus:

"Credo che rientrasse già nei piani della Juve, non è una sorpresa. E non è scontato che arrivi con Dzeko. Lo hanno trattato a lungo Morata. E' un bel centravanti ma per Ronaldo è più adatto Dzeko".

Più esagerati gli elogi a Pirlo o a Osimhen?

"Pirlo ha vinto 3-0 contro un avversario normale ma con tante novità per i bianconeri. E' giusto che lo si esalti così per un debutto, rientra nelle leggi dello spettacolo che quando un maestro di calcio debutta e vince, avendo alle spalle un 'grande partito', vada celebrato. Di Osimhen ne è stato esaltato l'ingresso, che è stato esplosivo. Ma va condannato anche Gattuso che l'ha tenuto fuori per un'ora".

Fiorentina, Chiesa troppo lontano dalla zona gol?

"E' un problema che andrà risolto. Lui lo fa volentieri l'esterno, ma il problema è che non fa troppe cose in una partita ma quelle poche sono le più importanti della partita. Chi lo prende (o lo tiene) fa un grande affare".