TMW RADIO - Sconcerti: "Juve-Bologna, mani di De Ligt era rigore netto"

Un commento sull'ultimo turno di A e sui maggiori fatti d'attualità del calcio italiano non poteva non darlo a TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti.

Sulla coppia Lautaro-Lukaku

"Lautaro mi sembra più avanti di Lukaku, sta diventando un calciatore completo. Lukaku è molto importante. Lautaro è piccolo, tecnico, cattivo. Lukaku ha un grande fisico, poca tecnica ma molto fragile. In campo però lavora per gli altri. Attenti a quei due proprio".

Sul Torino

"Gli manca un po' di qualità e lo si vede proprio ora che è tornato a segnare Belotti con continuità. Si nota un po' di più. Sta mancando Verdi, che doveva portare qualità, non c'è ancora Iago Falque. E' una squadra molto fisica, ma adesso è destinata a soffrire. Mazzarri per me non rischia".

Sulla Juventus

"La Juve è un po' troppo leziosa quando ci sono Rabiot e Dybala, che pensa che la partita sull'1-0 o sul 2-1 sia già finita. L'importante è vincere ma non ti da l'impressione di poter sfruttare tutta la sua forza. Poteva pareggiare con il Bologna. Per me il rigore è netto. Da regolamento si lascia l'interpretazione. E' stata una valutazione presuntuosa dell'arbitro. Ha respinto la palla fuori dall'area con la mano, c'è poco da fare".