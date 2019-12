TMW RADIO - Sconcerti: "Juve, Paredes utile. Dispiace per Mandzukic"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare dei temi di giornata.

Su Ibrahimovic

"Non ci si deve aspettare un giocatore migliore di quello che conosciamo. Avrà delle difficoltà, ma la sua utilità non starà tanto sul gol ma sull'intervento in una squadra giovane. Il Milan è senza carattere e personalità, lui porta queste due cose. Dentro questa squadra non ci sono leader, Ibrahimovic è carismatico e può riuscire a fare da levatrice a questa personalità sonnolenta dei giocatori. Sarà certamente un aiuto importante".

Su Piatek

"Potrebbe andare in prestito, ma hanno sempre detto di no. Certo che con l'arrivo di Ibrahimovic, salta il polacco. E' un peccato però, perché è l'unico attaccante di ruolo che ha il Milan. Ma si tratta di tirare avanti per 5-6 mesi e vedere cosa viene fuori".

Sulla Fiorentina

"Piatek? Non manca solo il centravanti alla Viola. Non credo che possa venire però, perché è un giocatore importante. Sarebbe un rinforzo importante per tutti".

Sui saluti alla Juve di Mandzukic

"E' un caso che noi non conosciamo. Sono quei casi che nascono all'interno delle società ma su cui rimane un profilo basso. Se lo tieni ai margini per sei mesi, vuol dire che c'è qualcosa di non detto e conosciuto. Mi dispiace, perché per me aveva ancora qualcosa da dire".

Sul possibile scambio Can-Paredes

"Piace molto a Sarri Paredes, ha grandi qualità. Can è un marcatore, è un altro tipo di giocatore. Paredes invece è una mezzala. Nella Juve Paredes starebbe benissimo e porterebbe una qualità che manca".

Sul mercato dell'Inter

"Conte si fida solo dei giocatori che conosce. Vidal è un fior di centrocampista, ha grandi qualità, non costerebbe molto. Poi ha grande esperienza e conosce già l'allenatore. Sarebbe un ottimo acquisto".