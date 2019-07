TMW RADIO - Sconcerti: "Juve su Lukaku? Dybala è più utile"

© foto di Federico De Luca

A Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti per parlare dei temi di giornata.

Sull'Inter interessata a Cavani

"Cavani è meglio di Lukaku. C'è un problema di età".

Sul possibile scambio Lukaku-Dybala

"Sono rimasto sorpreso della violenza con cui è esplosa sui giornali questo affare. Pastorello, agente di Lukaku, all'inizio di luglio, disse 'io non mi meraviglierei di nulla, andrà alla Juve'. Se lo diceva, vuol dire che era già partita la trattativa. Ho visto una grande forza della Juve. C'entra più che il bisogno di Lukaku, la voglia di bloccare l'Inter. Dybala è più utile, se fatto giocare nel posto giusto. Lukaku aggiunge potenza, con Dybala togli qualità".

Su Icardi

"Se va al Napoli e questo tenesse Milik, formerebbe una coppia devastante. Se dovesse andare al posto di Milik, non guadagnerebbe. Se dovesse andare alla Roma al posto di Dzeko, sarebbe una sostituzione magnifica. In una squadra giovane e di qualità, farebbe bene. Ma quanto ci vorrà per rimetterlo in sesto dopo sei mesi di non gioco? Trovo comunque incredibili che Dzeko non si sposti per 5 milioni di differenza".

Sulla Fiorentina

"Mi piacerebbe Nainggolan. Avevo pensato a qualcosa del genere, perché lui ha il problema della malattia della moglie. Contratto? Potrebbe fare qualche rinuncia. Se l'Inter lo desse in prestito e tu gli dai un buon ingaggio, sarebbe un buon affare".