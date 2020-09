tmwradio Sconcerti: "Serve Kanté per un'Inter competitiva. Juve, CR7 meglio con Dzeko"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il direttore Mario Sconcerti per parlare dell'attualità calcistica tra il nuovo calendario e questo periodo di calciomercato.

Momento di transizione con un mercato particolare.

"Momento di grande stranezza per un mercato che finirà dopo l'inizio del campionato. Saranno settimane strane, servirà pazienza, cosa che non è facile trovare".

Direttore, ci dà un giudizio sul calendario?

"Equilibrato, ho visto che di solito ci sono degli inizi più facili o più complicati per altri. Invece quest'anno ci sono tanti scontri diretti ma anche tante sfide con le neopromosse. Le lamentele le capisco, anche se il calendario resta sempre qualcosa di fragile, gli avversari li incontri tutti. Forse il Milan ha un inizio più semplice degli altri".

Diaconale dice che quest'anno la Lazio parte per vincere lo scudetto...

"Beato chi azzarda un pronostico. C'è un mese di mercato, è tutto in costruzione. Se prendo la Juve adesso non saprei cosa dire. C'è un'Inter più forte al momento, il resto è tutto da vedere. Il Milan qualcosa dovrà cedere, sta facendo una buona squadra. Per capire devi arrivare fino in fondo. Delle romane non saprei che dire, bisogna avere pazienza nel capire il lavoro che faranno da qui a venti giorni".

Le parole dei Friedkin fanno sognare i tifosi della Roma, verrà dato il giusto tempo?

"Quando si chiede tempo, non si offre mai il giusto entusiasmo. Il tempo è sempre un messaggio difficile da accettare, ma bisogna rendersi conto che il calcio è una cosa complessa e non si può sognare coi soldi degli altri. Ci saranno delle difficoltà e di tempo servirà".

All'Inter sta passando la linea Conte, un mercato per una squadra pronta all'uso?

"Non c'è dubbio che la discussione con la società abbia chiarito il da farsi. La rinuncia a Tonali credo sia dovuta alla rinuncia di un centrocampo troppo giovane. Quello ha chiarito che si sta andando verso un mercato di strategia Conte, giocatori collaudati, come Vidal o Kantè, che sarebbe la ciligina di una squadra davvero competitiva".

Il basso profilo usato da Ausilio ha infastidito parte della tifoseria.

"Spesso i tifosi sono convinti che sia un privilegio per gli altri averli. Essere tifoso di una squadra ricca è semplice, se pensano che l'Inter debba fare continuamente di più, basta che facciano il tifo per un'altra squadra. Detesto i tifosi che chiedono e pretendono coi soldi degli altri".

Dzeko o Suarez, chi prenderebbe per la Juventus?

"Per stare accanto a Ronaldo prendo Dzeko, se poi arriva Suarez lo tengo volentieri. La soluzione più automatica e naturale è Dzeko, dopo di che dobbiamo dire che quello del Barcellona è un grande attaccante".