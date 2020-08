tmwradio Stringara: "L'Inter ha brutalizzato lo Shakhtar, peccato sia mancato il pubblico"

Nel corso del post partita tra Inter e Shakhtar (5-0) è intervenuto su TMW radio anche l'ex calciatore dell'Inter, Paolo Stringara, che ha giocato nella squadra che ha vinto l'ultima Coppa Uefa:

"L'Inter ha concesso mezza palla gol all'avversario poi ha brutalizzato lo Shakhtar, mi dispiace solo che è mancata la componente della gente allo stadio che avrebbe reso tutto più bello e magico, purtroppo non si può.

Non sono d'accordo con Conte quando dice che sono andati a prenderli, i primi venti minuti lo Shakhtar ha prodotto un gioco stucchevole, senza fare molto e l'Inter ha atteso senza attaccarli e poi dopo il gol su mezzo errore di rinvio del portiere è finita. Una tattica chiara di Conte e vincente.

Contro il Siviglia non cambierei nulla e non penso che Antonio cambierà, anche loro dovranno preoccuparsi di questa grande Inter"