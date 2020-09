tmwradio Tacchinardi: "Roma, Fonseca già in difficoltà. Juve, Morata non ha carisma"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex giocatore e opinionista tv Alessio Tacchinardi ha parlato dei temi del momento.

Una valutazione della prima di Pirlo alla Juve:

"Servirebbe un pò più di entusiasmo in più. E' di ghiaccio, non fa uscire nessuna emozione. Ma l'esordio è stato ottimo, anche con scelte coraggiose, vedi Frabotta".

Il Napoli può giocarsi lo Scudetto?

"Il Napoli lo scorso anno ha deluso. Con Gattuso è tornata la voglia di correre e giocare. Mi ha impressionato contro il Parma. Osimhen ha spaccato la partita, non so quanto possa trovare gli equilibri giusti con tutte quelle punte. Se riuscirà a trovare gli incastri giusti, può ambire per le prime piazze".

Roma, Fonseca già in bilico e spunta il nome di Allegri:

"Io vedo Fonseca in difficoltà. Le aspettative sono sempre alte, il mercato sta zoppicando. Non vedo questo grande feeling e poi con la nuova società il tecnico può essere in difficoltà. Non ci sono Zaniolo e Dzeko e quindi gli manca tanta roba lì davanti".

Quale l'attaccante migliore per la Juve? Dopo Dzeko, ora si parla di Morata:

"Se Pirlo vuole un attaccante, vuol dire che vuole giocare a tre davanti. La curiosità è quindi nel vedere come giocherà. Come metterà poi CR7 e Dybala? Io comunque sceglierei Dzeko e non Morata. Ha raggiunto una maturità il bosniaco, Morata non gioca mai titolare da anni. E questo vorrà dire qualcosa. Gli manca il carisma, la passione per il calcio, quella che ti fa fare la differenza".