L'ex calciatore Alessio Tacchinardi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dell'ultimo turno di Serie A e non solo.

Caso Juve-Napoli, che ne pensa del fatto che si rigiocherà?

"Se la Asl non ti fa partire perché sei così a rischio, nessuno deve andarsene a casa sua ma devi metterti in una bolla. I giocatori del Napoli invece sono tornati a casa. Mi ha stupito il silenzio delle altre società".

Il Milan deve puntare allo Scudetto ormai:

"Sono ancora un po' scettico però comincia veramente a far paura. Ci sono delle partite, degli scontri diretti che devi portare a casa in qualsiasi maniera. E con la Lazio ho visto questo. Non è più un caso che batta certe squadre. Per me vince lo Scudetto la Juve o l'Inter, ma il Milan ieri ha fatto capire che non solo può provarci ma hanno serie possibilità".

Chi il flop e il top di questa prima parte di campionato?

"Il Torino e Giampaolo, che ora sono ultimi. Top la Roma con Fonseca, che tra mille difficoltà ha portato la squadra al terzo posto. Incredibile che sia criticato".