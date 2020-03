tmwradio Tardelli: "Annullare il campionato. I calciatori vengono interpellati poco"

L'ex campione del mondo del 1982 e tecnico Marco Tardelli ha parlato dei temi del momento a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Le parole che non gradisci in questo periodo?

"Le polemiche, non si può litigare su qualsiasi cosa. Si deve trovare un accordo in questo momento".

Che ne pensi della trattativa sugli ingaggi?

"Non credo che si siano problemi trai calciatori di dimostrarsi responsabili in questo momento. Credo che si ridurranno gli ingaggi, lo hanno fatto anche in altri momenti. Però i calciatori vengono interpellati poco. Non lo sono stati durante la prima fase del Coronavirus, quando si decideva se giocare a porte aperte o meno. Probabilmente dovevano far sentire la loro voce. Prima con Campana era un sindacato, ora è un'associazione. Non va bene. Bisognerà fare distinzioni, perché non tutti guadagnano tanto, vedi quelli delle categorie minori. Sarà una cosa da affrontare quella degli ingaggi, non solo in Italia ma in Europa".

Che succederà?

"Ritroveremo un calcio un po' più povero, così come qualsiasi altro sport. Si dovrà ricominciare da zero? Lo faremo".

Quando pensi si potrà riprendere a giocare? O cosa faresti?

"Ritengo che il campo deve dare i titoli. Non si può fare nulla. Si annulla il campionato e si pensa al prossimo. E' vero, è un peccato, ma se continuerà così, penso di debba annullare il campionato e cristallizzare la classifica per la partecipazione alle Coppe. Qualcuno ci perderà, ma non si può fare altrimenti".

Un giudizio su Sarri?

"Positivo finora. Ha fatto bene, non è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi, come la società sperava e ad esprimere il calcio che voleva e faceva vedere a Napoli. Ma lo ha detto subito che la squadra è diversa. Problemi economici? Certamente la Juve, ma quando ha fatto l'investimento con Ronaldo si aspettava una Champions, che non è arrivata. Il vero problema è stato questo. I debiti sono tanti e la retrocessione in Borsa mette a disagio la società".

Pjanic è l'uomo giusto per Sarri?

" E' un ottimo giocatore, non mi è piaciuto che sia tornato a casa, ma è un ottimo giocatore. Higuain? Aveva un grosso problema con la madre e lo avrei fatto anche io. Gli altri però non so e non conosco gli accordi con la società".