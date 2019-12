TMW RADIO - Ugolini: "Douglas Costa non si discute, se sta bene è decisivo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

All'interno di 'Stadio Aperto', nel pomeriggio di TMW Radio, Massimo Ugolini, ex preparatore atletico dello Shakthar Donetsk, ha detto la sua sulla sfida che vedrà contrapporsi la sua ex squadra all'Atalanta in Champions.

Ci racconti un po' questo Shakthar?

"Sono tanti i giocatori che ho allenato, l'Atalanta quando funziona mette sempre in difficoltà gli avversari. Quel contropiede al 94' può costare molto, ma se la squadra di Gasperini sa gestire bene il gioco davanti è molto pericolosa. Anche se anche gli ucraini davanti sono messi molto bene".

Il Manchester City va a Zagabria con lo spirito giusto?

"Direi di sì, ma c'è un precedente negativo che riguarda il Napoli per una non vittoria dei Citizens. Lo Zagabria a parte l'avvio positivo mi sembra la squadra peggiore del girone. Le motivazioni hanno una certa importanza, ma se il City avrà voglia di giocare non c'è partita".

Lo Shakthar è pronta a tornare ai livelli di Lucescu?

"Riuscivamo a vendere i nostri giocatori e compravamo giocatori quasi dello stesso livello. Oggi c'è poco ricambio, non riescono più a lanciare i giovani giusti. La costruzione della squadra è diversa, i giocatori che facevano la differenza erano i ventenni, oggi sono i trentenni che devono portare avanti la baracca".

Il continuo arrivo di giocatori brasiliani è solo un fattore economico?

"Il centro sportivo di Kiev è stato rifatto, quella è una città fantastica con strutture importanti. È il contesto che attira i tanti giocatori brasiliani, anche se ormai dopo aver cambiato lo stadio le motivazioni sono un po' calate".

Che tipo di giocatore era Douglas Costa a livello di continuità in quello Shakthar?

"Un giocatore che non si discute. Ha portato vittorie e punti in tante squadre in cui ha giocato. Da noi arrivò in inverno, periodo complicato per un brasiliano. Lucescu aveva tanti giocatori pronti prima di lui, ma ci fece vincere il campionato con gol decisivi. Si infortuna solo un po' di più rispetto al passato, ma come caratteristiche non lo discuto".