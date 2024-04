Clima teso in casa Napoli, Ugolini: "ADL negli spogliatoi nell'intervallo, forte contestazione"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport molto vicino alle vicende dei partenopei, ha parlato della situazione a dir poco delicata in casa Napoli nel post-partita di Empoli: "Scena che abbiamo già visto, ogni tanto si ripete, per tutta la partita protesta del tifo organizzato del Napoli. Contestazione forte nei confronti dei giocatori e ovviamente anche del presidente De Laurentiis che era presente al Castellani. Tra il primo e il secondo tempo ADL è sceso negli spogliatoi, poi non so se sia rientrato.

I tifosi per tutta la stagione hanno sostenuto la squadra anche come segno di riconoscenza per lo Scudetto. Oggi c’è stata questa aspra contestazione per tutta la squadra, poi la convocazione del capitano Di Lorenzo e di tutta la squadra. Allo stadio c’erano 3.500 tifosi. Grande è stata la delusione, ci si aspettava una reazione d’orgoglio dopo il pareggio col Frosinone".