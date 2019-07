Fonte: Emanuele Pastorella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha appena raggiunto la squadra nel ritiro di Bormio. Come raccolto dall'inviato di TMW in Valtellina, il patron granata incontrerà i suoi giocatori per caricarli in vista della nuova stagione in questi duri giorni di lavoro estivo.

Guarda in calce il video di TMW con l'arrivo di Cairo: