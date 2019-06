Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella conferenza stampa della Notte dei Re, Francesco Totti, dirigente e bandiera della Roma, ha così parlato della manifestazione benefica che l'ha visto protagonista in prima linea: “Giocando in casa, sono abituato ai cori. Preferivo vincere piuttosto che fare quattro gol. Sono contento di quanta gente ha partecipato a quest’evento benefico. Con la sponda è molto più duro, si corre di più. Ora vediamo di lanciare la rivincita a Madrid. Prossimo anno? O Milan o Juve. Del Piero o Sheva possono essere nomi per i futuri re. Per giugno 2020".