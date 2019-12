© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Francesco Toldo, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Rai. Queste le sue parole: "Il giudizio sull'Inter non può che essere positivo. Noto una grande voglia di attaccare e contro la Roma penso che i nerazzurri meritassero la vittoria. La gara tra Lazio e Juventus è stata bellissima, giocata a viso aperto. Tornando all'Inter sono molto contento per loro, dopo anni con giocatori comprati e venduti adesso è stata trovata la quadratura. Il gioco nel calcio di oggi è migliorato, gli arbitri sono aiutati dal VAR ma deve ancora essere calibrato".

Domenica Fiorentina-Inter.

"I viola non stanno attraversando un bel periodo. Montella è un ottimo allenatore ma sta facendo con quello che ha. Mi dispiace che siano in difficoltà e non è la prima volta che la Fiorentina rischia. Il problema secondo me è più a livello societario".