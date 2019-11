Torino, allenamento mattutino. Ancora out Baselli, Bonifazi e Falque

Fonte: torinofc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento mattutino per il Torino, in vista della partita di sabato pomeriggio a Brescia. Dopo il riscaldamento Walter Mazzarri ha diretto una sessione tecnica, con esercitazioni che hanno coinvolto tutti gli elementi attualmente a disposizione, a parte gli infortunati Baselli, Bonifazi e Falque. Il programma di domani prevede la sessione di rifinitura mattutina, cui seguiranno il pranzo e la partenza – per i calciatori convocati – per il ritiro di Brescia.