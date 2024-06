Milan, Brassier torna ad essere obiettivo con Fonseca: concorrenza a due italiane

Il Milan, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, in estate tornerà a sondare la pista Lilian Brassier, difensore di proprietà del Brest già cercato nelle scorse sessioni di calciomercato dai dirigenti rossoneri.

Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2025, fatto che permetterà ai rossoneri e a tutte le altre società interessate di provare l'assalto non spendendo più di 10-12 milioni di euro. Il suo sponsor attuale sarebbe proprio il prossimo tecnico dei rossoneri, Paulo Fonseca, che questa stagione ha seguito dal vivo il giocatore in Ligue 1. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato della proposta presentata dall'Olympique Marsiglia al Brest e degli interessamenti già fatti pervenire di Torino e Bologna, ma il nuovo inserimento del Milan potrebbe scombinare le carte in tavola.