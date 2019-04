© foto di Federico Gaetano

Koffi Djidji e un dubbio da risolvere: secondo quanto riferito dal Corriere di Torino, il difensore granata deve fare i conti con una lesione parziale del menisco laterale e sta valutando se operarsi subito o meno. In un primo tempo, aveva optato per una terapia conservativa che gli avrebbe evitato i due mesi di stop, ma il problema fisico ne sta limitando anche le prestazioni, ragion per cui potrebbero esservi delle novità.