Torino, domani tornano gli azzurri. Oggi seduta tecnico-tattica

Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico tattica che poi si è conclusa con lavoro aerobico e un programma sulla parte atletica. Al gruppo da domani si aggregheranno alcuni elementi reduci dagli impegni con le Nazionali, a cominciare dagli azzurri Belotti, Izzo e Sirigu. Il tecnico Mazzarri dirigerà poi una seduta pomeridiana, in preparazione alla partita di campionato contro il Lecce in calendario lunedì 16 settembre allo stadio Olimpico Grande Torino.