L’ex Presidente del Torino Attilio Romero ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno Toscana in vista della sfida di Coppa Italia tra i granata e i viola di domani: "I viola hanno ottenuto meno di quanto meritassero finora. Penso per esempio alla gara di Genova, dove è arrivato un pari nonostante tante occasioni e un rigore clamoroso non concesso. Sarà un avversario pericoloso per il Torino, specialmente con Muriel. I granata hanno fatto un buon finale di 2018, ma anche loro danno la sensazione di non aver espresso tutto il loro potenziale. Vedo una partita equilibrata, tra due compagini di tutto rispetto. Tridente viola? Per lo spettacolo mi auguro di vedere insieme Simeone, Chiesa e Muriel".