Stasera Torino-Napoli, l'ex patron Romero: "Granata ok adesso con Mandragora e Sanabria"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Attilio Romero, ex presidente del Torino: "Torino-Napoli? Partita determinante per entrambe, difficilissima per il Torino. Il Napoli è in grandissima forma e mi pare che sia in una condizione ottima, impegno proibitivo per il Toro. Detto questo anche i granata vanno meglio, dopo gli innesti di Mandragora e Sanabria. Il Torino è in un buonissimo periodo, ii pericolo per il Napoli è la forma della squadra ma anche giocatori come Verdi, Mandragora, Belotti, Sanabria e Ansaldi. Per il Torino il Napoli è una minaccia tutta".