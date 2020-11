Torino, negativi i tamponi al gruppo squadra: Belotti e Verdi si allenano a parte

Nuova seduta di allenamento per il Torino. La squadra di Marco Giampaolo sta preparando la sfida di Coppa Italia di giovedì prossimo contro l'Entella. Il gruppo è stato diviso fra chi ha giocato a San Siro, che ha alternato lavoro atletico in palestra e in campo, e chi invece non è sceso in campo contro l'Inter, impegnati in esercitazioni a tema e infine in una partitella a campo ridotto. Come si legge sul sito ufficiale del club, Andrea Belotti e Simone Vedi hanno svolto lavoro differenziato mentre i tamponi eseguiti dal gruppo squadra hanno dato esito negativo.