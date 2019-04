Torino, oggi l'intervento al ginocchio destro per Djidji: il report medico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia alla presenza del Presidente Cairo. Belotti e compagni hanno svolto una sessione con esercitazioni tecnico-tattiche in preparazione alla partita di domenica contro il Milan. Il programma di domani prevede una sessione di rifinitura, cui seguirà, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita.

Il difensore Koffi Djidji - riporta il sito ufficiale del club - è stato operato questa mattina al ginocchio destro. L’intervento è consistito in una meniscectomia laterale selettiva. L’operazione è stata eseguita dal professor Giuliano Cerulli presso la clinica “Villa Margherita” di Roma, in presenza dello staff medico del Torino FC. I tempi di ripresa verranno valutati in base all’evoluzione clinica.