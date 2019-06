Torricelli: "Juve, non cederei Cancelo. Solo due tecnici meglio di Allegri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto l’ex bianconero Moreno Torricelli: “Se Sarri è l’uomo giusto per la Juventus? Non lo so. Sono curioso di vederlo all’opera. Al Napoli e al Chelsea ha fatto bene. Bisogna capire come gestirà alcuni giocatori della rosa come Ronaldo e Dybala. Ronaldo non vuole fare la prima punta, anche quest’anno le prestazioni migliori sono nate girando intorno a Mandzukic. Nel 4-3-3 sono curioso di capire come giocherebbe con Dybala”.

Sulla possibile cessione di Cancelo: “Io non lo lascerei partire, ha fatto un inizio di stagione strepitoso. Ha qualità enormi e può ancora migliorare. Potenzialmente può diventare il terzino destro più forte al mondo. Ci penserei due volte prima di lasciarlo andare».

Sulla scelta di Sarri dopo Allegri: “Dopo i risultati che ha fatto in questi cinque anni la Juve avrebbe potuto fare una scelta migliore solo con Guardiola o Zidane, con Sarri hai scelto di cambiare filosofia di gioco. Ora molti tifosi contrari al gioco di Allegri saranno contenti, ma tutto verterà intorno ai risultati che farà Sarri. Se inizierà a vincere tutte e polemiche si placheranno”.