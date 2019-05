Torricelli: "Juventus, l'allenatore dopo la finale di Champions League"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Moreno Torricelli: “Alex Sandro? Io penso che la Juventus ci punterà ancora, di esterni sinistri non ce ne sono molti. A volte può venire meno la precisione dopo tanti metri di corsa, ci può stare che non abbia reso come in altri campionati, ma la qualità del giocatore non si discute. È uno dei terzini sinistri più forti al mondo, non sarei così drastico a lasciarlo andare via. Cancelo? È un terzino estremamente tecnico, ha fatto la prima parte di stagione molto molto bene, poi è calato di rendimento e di qualità. Pesa su di lui l’errore con l’Ajax sia all’andata che al ritorno, questa è un po’ una macchia che pesa sull’andamento della sua stagione. È comunque un giocatore su cui puntare e crederci, può migliorare tanto perché è giovane. Prima di darlo via ci penserei tre volte”.

Su Allegri: “Ad Allegri do dieci, un allenatore che in cinque anni vince cinque campionati, quattro coppe Italia e porta la squadra in due finali di Champions. Di più non si poteva chiedere. Ha dovuto cambiare ogni anno 2-3 calciatori fondamentali per la squadra, gente come Pogba, Pirlo, Vidal. E ogni anno è riuscito a trovare la quadra per far ripartire la Juventus. Giocare meglio? La Juve doveva portare a casa il risultato. Mi ricordo delle partite incredibili, giocate molto bene, io credo che il risultato non arrivi se non si gioca bene. Io preferisco il risultato al giocare bene”.

Sul dopo Allegri: “Io credo che la Juve aspetti la finale di Champions per vedere come andrà. Klopp e Pochettino si stanno giocando la vita in quella partita, a me piacerebbe vedere Klopp in bianconero perché mi piace molto il suo modo di fare e di allenare. Negli ultimi cinque anni credo che solo Zidane abbia vinto più di Allegri, bisogna capire su chi la Juventus voglia puntare”.

Ti aspetti acquisti in difesa? “Per la difesa si parla di De Ligt dell’Ajax, è il sogno di tutte le squadre che puntano a essere al top in Europa. Sicuramente è un giocatore importante, con personalità nonostante la giovane età. Speriamo che possa arrivare. Acerbi? Ha fatto bene nella Lazio, ma il livello della Juventus è un altro. Sarebbe una scommessa, mentre De Ligt sembra avere un profilo di primissimo piano”.