Torricelli: "Sarri farebbe bene ad andare alla Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ su Radio CRC, è intervenuto Moreno Torricelli, ex difensore della Juventus: "Sarri è un professionista e sta facendo un grande lavoro. Se realmente dovesse esserci l'opportunità di andare alla Juventus, farebbe bene a coglierla. Non è riuscito a vincere lo scudetto con il Napoli ma ora deve guardare al proprio futuro. I giocatori non si metteranno contro l'allenatore, non credo in questo rigetto a priori, altrimenti l'avrebbero fatto anche con Allegri.