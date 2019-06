Totti saluta la Roma, ma il titolo in Borsa chiude a +1,59%

Nel giorno dell'addio di Francesco Totti come dirigente della Roma, il titolo dei giallorossi in Borsa a Piazza Affari ha iniziato la settimana di contrattazione col segno positivo guadagnando il +1,59%. Nell'ultimo mese, invece, il titolo ha guadagnato l'1,19%: +17,20% il risultato su base annuale. Lo scrive il Corriere dello Sport in edicola.