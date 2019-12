Intervistato da Sky, Francesco Totti parla così del suo rapporto con Gigi Riva, che l'ex 10 giallorosso ha incontrato in nazionale: "Gigi Riva è un personaggio diverso da tanti altri, sempre sorridente e pronto a dare consigli. Quando lo incontravo in nazionale parlavamo e scherzavamo di tutto quello che era successo nel corso del mese. È una persona straordinaria in tutto, per noi era una figura importante. Era diverso dagli altri, sia come calciatore che come uomo".