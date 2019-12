© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Due gialli e un rosso ad alto tasso di nervi". Scrive così La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, con la consueta moviola della partita. L'arbitro Maurizio Mariani non ha avuto vita complicata alla Dacia Arena, visto che la partita è stata abbastanza corretta e senza decisioni al limite:

"Al 79’ su calcio d’angolo per il Napoli Maksimovic che si sta scaldando a bordocampo va a protestare con l’assistente, Mariani lo ammonisce. Subito dopo torna aggressivo dall’assistente. Per lui un rosso diretto in panchina. Al 91’ l’arbitro fischia fallo di mano a Mario Rui fuori in attacco fuori area: in realtà è toccato sul petto, ma la protesta è troppo veemente: giallo".