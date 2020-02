Udinese, Samir da mercoledì in gruppo. Ancora assente Prodl

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo allenamento settimanale dell'Udinese dopo la gara in casa del Brescia. Chi è sceso sul campo del 'Rigamonti' ha effettuato lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato suddiviso in alcune esercitazioni su possesso palla, passaggi, slalom e conclusioni.

Ancora a parte il neo acquisto Sebastian Prodl, mentre Samir è ormai prossimo al reintegro in gruppo. Il difensore brasiliano ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e la relativa operazione dello scorso 18 dicembre, e si allenerà assieme ai compagni a partire da mercoledì, giorno in cui i bianconeri svolgeranno una doppia seduta dopo una giornata di riposo.