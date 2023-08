ufficiale Ledesma riparte da Ascoli. È il nuovo tecnico dell'Under 17 bianconera

vedi letture

Uomo simbolo della Lazio, con la quale ha collezionato oltre 300 presenze, un calciatore che non necessita di presentazioni: Cristian Ledesma ha scritto pagine importanti del mondo pallonaro sul rettangolo verde. E ora vuol provare a fare lo stesso nella veste di allenatore. Archiviata quindi l'esperienza nelle giovanili del Frosinone, l'ormai ex centrocampista ha deciso di ripartire dall'Ascoli, dove è stato nominato tecnico dell’Under 17 (corrispettiva di quella allenata in Ciociaria).

Di seguito la nota dei bianconeri:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato la conduzione tecnica della squadra Under 17 a Cristian Daniel Ledesma. Un altro nome di spicco, dunque, va a comporre il nuovo scacchiere delle giovanili bianconere, dopo l’annuncio di Davide Di Michele sulla panchina della Primavera.

Ledesma, che ha sottoscritto un contratto annuale, è nato a Buenos Aires, ma ha doppio passaporto, argentino e italiano. Da calciatore – nel ruolo di centrocampista – vanta oltre 500 presenze fra Serie A e B – 318 solo con la maglia della Lazio, di cui è stato a lungo capitano e bandiera – Super League 1 greca e Super League svizzera.

Da allenatore è reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Under 17 del Frosinone ed ora è pronto a calarsi nella nuova esperienza con l’Under 17 bianconera.

Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con grande soddisfazione l’arrivo di Cristian Ledesma, nella certezza che il suo vissuto da calciatore potrà essere un valore aggiunto per i giovani bianconeri".