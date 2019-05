© foto di Insidefoto/Image Sport

Il ct Luigi Di Biagio esprime grande fiducia in vista del prossimo Europeo Under 21 che si giocherà in Italia a giugno: "Tra poco usciranno le convocazioni di A e Under 21, tanti ragazzi andranno da Roberto e poi verranno a fare l'Europeo. Siamo molto forti e i ragazzi stanno dando continuità alle prestazioni anche in Serie A", le parole a Sky.