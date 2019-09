Ventura sull'Italia: "E' stato enfatizzato un girone di qualificazione facile"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Gian Piero Ventura, tecnico della Salernitana, è tornato a parlare della Nazionale dopo il burrascoso addio in seguito al fallimento delle qualificazioni Mondiali: "Sono assolutamente d'accordo sul lavoro che sta portando avanti Mancini e gli faccio un gigantesco in bocca al lupo perché io appartengo ancora alla vecchia generazione: tifo Italia al di là di tutto ciò che è successo - riporta Gazzetta.it - Ho sofferto un po' per me ma soprattutto da tifoso e mi auguro che l’Italia si vada a riprendere ciò che è giusto che si riprenda. Non ho avuto la possibilità di guardare le due ultime gare anche perché erano due partite non particolarmente difficili. Si è voluto enfatizzare ma la qualificazione per l’Europeo è fuor di dubbio anche perché abbiamo avuto un buon sorteggio. Non ha senso parlare di queste due partite. Ha senso, invece, parlare di ciò che è stato seminato e, fin qui, è stato seminato molto perché oggi l’Italia ha un’infinità di possibilità".