© foto di Balti Touati/PhotoViews

Gianluca Nani, ex direttore sportivo del Watford e, di conseguenza, esperto di Premier League, presenta l'Arsenal in vista del doppio confronto d'Europa League che prenderà il via tra sei giorni. Il dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Emery sta cercando di dare un segno all'Arsenal, che però ha ancora l'impronta di Wenger, con le grandi ripartenze in velocità. E' una squadra che gioca a viso aperto, cerca di fare sempre un gol in più degli avversari. Questo può favorire il Napoli perché i Gunners concedono contropiedi. Ma è una bella squadra, perché trovano sempre lo spazio per attaccare. Non si tratta di una squadra a livello di Manchester City e Liverpool, ma è forte e mi aspetto una grande partita. Non credo che andrò a vederla allo stadio, ma di certo non me la perderò. Per me il Napoli ha buone chances".