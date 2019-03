Viareggio Cup - Corrado risponde a Samuel Costa: è 1-1 fra Inter e Braga

Fonte: Inviato a La Spezia

Finisce in parità la gara inaugurale della 71a Viareggio Cup. Al “Picco” de La Spezia i campioni uscenti dell’Inter sono stati frenati dai portoghesi del Braga sull’1-1 in un match molto equilibrato dove non sono mancate le occasioni. Dopo il momento istituzionale, con il giuramento letto da Fabio Quagliarella, la partita prende il via. Armando Madonna schiera un 4-3-3 con Colidio al centro del tridente e D’Amico e Mulattieri ai lati.

POZZER SALVA SU PELEGRINI - Il primo sussulto lo crea la formazione portoghese con una conclusione sul primo palo potente di Pelegrini ben parata e messa in calcio d’angolo da Pozzer. Al quarto dora una gran giocata di Mulattieri manda in porta Zappa ma Rodrigues è provvidenziale ad intervenire in scivolata e mettere il pallone in calcio d’angolo salvando di fatto un gol. Al 26’ Costa riceve in area di rigore, stoppa di petto, si gira e calcia ma colpisce male il pallone che, deviato, termina abbondantemente largo rispetto alla porta di Pozzer.

INFORTUNIO PER D’AMICO - Il Braga continua a spingere con Ribeiro che cerca la girata in area di rigore ma la sua conclusione è un passaggio per Pozzer. Al 35’ tegola per Armando Madonna: D’Amico si tocca il flessore e si accascia a terra, il tecnico nerazzurro è costretto al cambio ed entra Persyn proprio per il numero 10. Proprio il neo entrato al 41’ è protagonista di una bella discesa sulla destra ma il suo traversone verso il centro viene deviato in corner da Costa.

COSTA LA SBLOCCA - Nella ripresa il Braga schiera subito dal primo minuto Soares e Sanca al posto di Pelegrini e Formentini ma è di Santos la prima conclusione verso Pozzer: il pallone termina abbondantemente sul fondo. All’11’ Persyn va via sulla corsia di destra a Vilela, guadagna il fondo e serve un pallone interessante per Colidio ma Ferreira allontanai scivolata. Sul capovolgimento di fronte, in seguito ad un calcio d’angolo, Costa risolve da pochi passi una mischia e di testa supera Pozzer. Lusitani pericolosi pochi giri di lancetta più tardi con Edoardo Soares che calcia da posizione decentrata spedendo alto sopra la traversa.

CORRADO FIRMA IL PARI - La risposta nerazzurra non tarda ad arrivare con Burgio che si allarga sulla sinistra e serve Colidio: la punta tenta una conclusione al volo all’interno dell’area ma Ferreira blocca centralmente. Al 24’ ci prova il neo entrato Demirovic con un calcio di punizione dalla trequarti ma il suo suggerimento verso il centro dell’area è facile preda del numero 1 portoghese. E’ il preludio al pareggio dell’Inter che arriva al 26’: Collidio porta palla, vede l’inserimento sulla sinistra di Corrado e lo serve sulla corsa. Il numero 3 nerazzurro entra in area e supera Ferreira con un chirurgico diagonale.

PALO DEL BRAGA E OCCASIONE FINALE PER l’INTER - I nerazzurri ora hanno trovato più coraggio. Al 32’ Colidio prova a sorprendere Ferreira su calcio di punizione ma la sua conclusione viene parata in due tempi dall’estremo difensore del Braga. A dieci dalla fine brivido nella schiena dei ragazzi di Armando Madonna quando, su calcio d’angolo, Rodrigues stacca di testa impennando il pallone che va a sbattere sul palo della porta di Pozzer. L’ultima emozione è al 41’ quando Colidio parte in velocità seminando il panico in area di rigore. L’attaccante salta anche Ferreira e prova l’appoggio per Vergani ma il numero 9 nerazzurro viene chiuso al momento della battuta a rete.

INTER-BRAGA 1-1

Reti: 58’ Costa (B), 71’ Corrado.

Inter (4-3-3): Pozzer; Zappa (66’ Rossi), Van Den Eynden, Ntube, Colombini (66’ Corrado); Roric, Schirò (66’ Demirovic), Gianelli (54’ Burgio); D'Amico (35’ Persyn), Colidio, Mulattieri (54’ Vergani). A disposizione: Stankovic, Dekic, Grassini, Nolan, Rizzo, Ballabio, Attys. Allenatore: Armando Madonna

Braga: Ferreira, Caldeira, G. Soares, Rodrigues, Vilela, Costa, Moreira, Pelegrini (46’ E. Soares), Ribeiro (67’ Oliveira), Formentini (46’ Sanca), Santos (62’ Braga). A disposizione: Ribeiro Rui, Gomes, Lotitto, Veiga, Vieira. Allenatore: Amorim.

Arbitro: Giua di Olbia.